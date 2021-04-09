В ходе осмотра квартиры на Гвардейской улице были обнаружены и изъяты предмет, похожий на ствол пистолета и патроны в количестве 27 штук...

Сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и патронов.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину. В ходе осмотра квартиры на Гвардейской улице, где он проживает, были обнаружены и изъяты предмет, похожий на ствол пистолета и патроны в количестве 27 штук, а также приспособления для изготовления патронов, в том числе и специальные сверла-разверстки.Согласно проведенному исследованию изъятый предмет является стволом пистолета ПМ, изготовленным самодельным способом и относится к основным частям ручного короткоствольного нарезного огнестрельного оружия. Изъятые патроны изготовлены также самодельным способом и могут быть использованы для стрельбы в различных видах нарезного огнестрельного оружия.По данному факту дознанием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93