Очередной жертвой паводка стала деревня Сущево Суздальского района.

Весеннее половодье атакует всё новые территории. Очередной жертвой паводка стала деревня Сущево Суздальского района. Неожиданно для жителей, река Рпень затопила единственный выезд с улицы Средний Остров.Эти кадры сняты жителями деревни Сущево накануне, когда уровень воды был выше нормы на целый метр. Подтопление началось еще 2 апреля, вода постепенно прибывала и наконец единственный выезд стал полноценной переправой. Её организовали сотрудники МЧС и Суздальской администрации, предоставив людям лодку. Жители рассказывают, что такого половодья не видели очень давно.- Обычно такое только по телевизору, а тут это... Тем более течение воды, люди в страхе. Ну паника начиналась уже. Не очень-то приятно, тем более людям нужно было на работу уже.- Проблема в том, что у нас 2-го числа затопило плотину, то есть мы не смогли проехать и пройти тоже. МЧС оставило лодку на том берегу. Позвонила соседям и попросила, чтобы меня лодкой сюда доставили.До ближайшей остановки общественного транспорта около двух километров,- рассказывают люди. Большинство жителей улицы Средний Остров пользуются автомобилями, которые остались в плену стихии. Сегодня вода спала, но в региональном управлении МЧС заявляют, это только самое начало паводка и жителям деревни стоит готовится к следующей атаке стихии. Это половодье специалисты сравнивают с тем, что было в 2013 году: много снега и сильное промерзание почвы.Петр Денисов, замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области: «Тут не только жителям Сущево - жителям всей области придется ждать продолжения подъёма уровня воды. Мы находимся сейчас в начальной стадии весеннего половодья. Если брать среднюю продолжительность она где-то около полутора месяцев. Сейчас прошло 2 недели с небольшим от подъёма уровня воды».На контроле спасателей сейчас находятся 22 населенных пункта по всей территории области. Мониторинг изменения уровня воды ведут 11 гидрологических станций.Константин Миронов, Андрей Синягин"Вести-Владимир"