Начни выходные с нами - бодро, ярко, со вкусом!

Начни выходные с нами - бодро, ярко, со вкусом!- Когда ждать новый альбом "Рекорд -Оркестра" и какой у музыкантов появился талисман?- Голодные игры в моде? Как работает аутофагия?- Как в фильм вязниковского кинорежиссера попали голливудские звезды?- Какие подручные средства можно использовать в домашнем фитнесе?- И как этномузыка вдохновляет на занятия резьбой?- Поможем найти имя талисману Рекорд- Оркестра ?- День спички- Какой след они оставили в нашей культуре?- И 10 дней только на воде. Полезно ли чудо-голодание?