«Ростелеком» представляет новую версию сервиса «Онлайн-переезд», которая помогает при переезде абонента на другое место жительства сохранить привычный набор домашних

«Ростелеком» представляет новую версию сервиса «Онлайн-переезд», которая помогает при переезде абонента на другое место жительства сохранить привычный набор домашних телеком-услуг. С момента запуска «Онлайн-переезда» в 2017 году сервисом воспользовалось уже более 150 тысяч семей. «При переезде все мы сталкиваемся с множеством хлопот. “Ростелеком” снимет часть из них, решив все вопросы по переносу домашних услуг связи и сэкономив не только время, но и деньги. Обновленный “Онлайн-переезд” стал удобнее, получил новый привлекательный дизайн и упрощенный интерфейс, доработанный на