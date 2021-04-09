Академик РАН Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию. Специалист заявил, что в курортной стране наблюдается плохая эпидемиологическая ..

Академик РАН Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию. Специалист заявил, что в курортной стране наблюдается плохая эпидемиологическая ситуация.Онищенко предложил гражданам использовать рекреационные возможности России. "Крым, 511 километров Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать", – подчеркнул он.В минувший четверг в Турции зафиксировали 55 941 новый случай заражения коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство новых штампов попали в Россию именно из этой курортной страны.