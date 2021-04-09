В 2022 году начнется реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Специалисты восстановят облицовку стилобата и устранят мелкие повреждения. Мосгорнаследие проконтролирует ход работ.

В 2022 году начнется реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Специалисты восстановят облицовку стилобата и устранят мелкие повреждения. Мосгорнаследие проконтролирует ход работ.В этом году специалисты тщательно обследуют памятник и подготовят проект реставрации, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. "Сами работы начнутся в 2022 году, они будут идти под контролем экспертов Мосгорнаследия», — уточнила она.Памятник Гагарину – первое монументальное сооружение Москвы из литого титана. Общая высота композиции – 42,5 метра. Памятник является выявленным объектом культурного наследия.О предстоящих работах рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Реставраторы удалят загрязнения, сколы, восстановят полировку облицовочных плит стилобата, герметичность швов между титановыми листами, перечислил он.Памятник Гагарину на Ленинском проспекте установили 4 июля 1980 года. Рядом с монументом находится стилизованный макет корабля "Восток".Напомним, что в начале февраля завершилась восьми скульптур на башнях домов номер 30 и 37 на Ленинском проспекте. На законное место вернулись отлитые в сборном железобетоне воины-победители, рабочие и инженеры. Реставрация длилась больше двух лет.В Москве с 2011 года действует программа по сохранению объектов культурного наследия. В порядок приведено около 1,5 тысячи памятников. Число объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось в 5,3 раза.