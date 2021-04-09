На площадке Высшей партийной школы эксперты провели первый онлайн-семинар для общественников, которые впервые пробуют себя в политике

На площадке Высшей партийной школы эксперты провели первый онлайн-семинар для общественников, которые впервые пробуют себя в политикеСлушателям рассказали об актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями. Эксперты объяснили, что значат данные социологических исследований, какие сегодня существуют запросы у россиян и обозначили основные направления работы кандидатов предварительного голосования Единой России.Участников партийной процедуры объединяет нацеленность на помощь людям, отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский, который стал одним из экспертов семинара. Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий, – уверен он.Виктор Потуремский рассказал кандидатам-общественникам о специфике изменения электорального поведения людей, связанной с событиями последнего года, прежде всего, с пандемией коронавируса. Речь шла и о запросах общества к власти и политической системе, а также о ключевой тематике последнего времени – медицине, социальной сфере, экономике, образовании – и о восприятии этих вопросов избирателями.Участие общественников в избирательной кампании – это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии, считает председатель правления ФоРГО Константин Костин.За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами, – подчеркнул Константин Костин. Поэтому крайне важно, что Единая Россия помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы, добавил эксперт.Такие образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далек от политики и впервые пробует свои силы, считает руководитель Молодежки ОНФ Игорь Кастюкевич. Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии Единая Россия на этот запрос – признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодым и не безразличным гражданам попасть в представительные органы власти, – уверен он.Очень правильно, что для кандидатов-общественников, которые впервые пробуют себя в политике, проводятся обучающие семинары. Важно находиться в курсе общественно-политической повестки. Я рад, что для участия в предварительном голосовании Единой России регистрируются те, кто в течение года, помимо своей основной деятельности, помогал москвичам пережить трудности пандемии, предлагал рабочие идеи, такие как Волонтерское такси (которое вылилось в российский волонтерский проект-акцию), и активно в них участвовал, – отмечает секретарь Московского городского регионального отделения Единой России, председатель Московского городского Регионального оргкомитета предварительного голосования Андрей Метельский. – Именно такие союзники нам нужны: активные, инициативные и болеющие за свой район, округ, город. Например, Валерий Дёмин, муниципальный депутат и общественник – в самый тяжелый период пандемии на своем автомобиле помогал пожилым людям добраться до поликлиник, больниц и магазинов. А волонтер Роман Гусев приобретал и доставлял продукты и лекарства жителям старшего возраста. Доброволец Виктор Летуновский для жителей района организовал точку буккроссинга и лично пополнил ее сотней книг. В период пандемии Виктор не только выполнял заявки, но и записывал пожилых москвичей к врачам в районные поликлиники.Наработанный опыт общения с жителями, оказания помощи, работы с проблемами на земле эти ребята смогут перенести в более масштабную плоскость и помогать уже всему избирательному округу. В их поддержке, я уверен, москвичи точно могут не сомневаться.Сами кандидаты из числа волонтеров точно знают, зачем идут на предварительное голосование Единой России. Детский хирург Михаил Есаян из Краснодара своей задачей видит повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга намерен направить свои усилия на реализацию спортивных проектов, продвижение их в массы и сделать спорт доступным для детей и взрослых в сельской местности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.Мне близка идея волонтерства и я уверен, что благодаря этому [участию в предварительном голосовании] о нашем проекте Волонтер узнает максимальное количество людей и вступит в наши ряды, - говорит заместитель руководителя регионального отделения банка из Краснодара Владимир Мацкевич.Идею активнее привлекать к участию в выборах общественников ранее поддержал Президент. В том числе об этом он говорил на встрече с активистами всероссийской акции МыВместе. По мнению Владимира Путина, это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем. Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак тогда отметил, что партия окажет общественникам всестороннюю помощь в подготовке к выборам.Именно новые лица из числа добровольцев, которые по зову сердца оказывали помощь людям в острый период пандемии, должны стать кадровым ресурсом для партийного обновления, убеждены в партии.Основным риском для Единой России является сама Единая Россия, если мы сами внутри не будем изменяться, если партия не будет обновляться. И она обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года – это новые кандидаты. Это самые разные люди – врачи, учителя, предприниматели, малый, средний бизнес. Кому близка модель Единой России, - подчеркнул ранее в разговоре с журналистами секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.На участие в предварительном голосовании уже подано более двух тысяч заявлений: треть из них – от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов – Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика. Более 40% заявившихся – беспартийные, а треть – молодые люди до 35 лет.