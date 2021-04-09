Курьёзный инцидент произошёл в московском метро. Один из пассажиров украл сиденье из вагона поезда. Случай произошёл на станции Охотный ряд в центре столицы. Юноша снял с одного из кресел ..

Курьёзный инцидент произошёл в московском метро. Один из пассажиров украл сиденье из вагона поезда.Случай произошёл на станции "Охотный ряд" в центре столицы. Юноша снял с одного из кресел сидушку и вышел вместе с ней из поезда на следующей остановке. Вскоре вандал был задержан. Им оказался 18-летний местный житель, в отношении которого возбудили уголовное дело, сообщает