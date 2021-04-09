Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Катар на фоне обострения конфликта в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Катар на фоне обострения конфликта в Донбассе.В конце марта – начале апреля ситуация на юго-востоке Украины ухудшилась. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об увеличении числа обстрелов со стороны Киева. По его словам, власти продолжают подтягивать людей и боевую технику к линии соприкосновения.На фоне обострения конфликта украинский президент посетил Катар. Политолог Александр Булавин отметил, что украинцы плохо отнеслись к отъезду главы государства. "Все прекрасно понимают, что Зеленский просто валяет дурака и тратит время непонятно на что", – сказал эксперт.Чтобы сгладить впечатление и поднять свой рейтинг, политик решил посетить Донбасс. Зеленский побывал на передовых позициях и поговорил с военными. Булавин усомнился в том, что визит президента может действительно повлиять на конфликт на юго-востоке Украины.В комментарии "ПолитНавигатору" эксперт подчеркнул, что поездки Владимира Зеленского в зону боевых действий случаются редко и носят спонтанный характер. Булавин добавил, что ситуация в Донбассе развивается сама по себе, президент не может остановить ее или, наоборот, разжечь.Ранее президент Украины сообщил, что вступление в НАТО положит конец конфликту на юго-востоке страны. Политик возложил вину за обострение ситуации на Россию и призвал страны, участвующие в Альянсе, расширить присутствие в Черноморском регионе.