Сейчас движение по мостам запрещено.

В Суздале после окончания половодья восстановят четыре пешеходных моста. Деревянные конструкции на улицах Пушкарской и Покровской пострадали в результате подъёма воды в Каменке. Лёд толщиной больше 30 сантиметров разрушил настилы. Объекты полностью ушли под воду.Сейчас движение по мостам запрещено.Разлив реки в Суздале наблюдается также на улицах Покровской, Набережной и на Стромынке. На улице Пушкарской затоплен проезд к улице Иванова Гора. Здесь организовано дежурство и переправа жителей через затопленный участок проезжей части.Добавим, что в Сущево из-за наводнения в реке Рпень затопило дорогу. От суши оказались 10 человек.