Прямой диалог известных личностей региона с молодежью. Это новый проект. Во Владимире его организовал Студенческий совет Владимирской области. Первыми гостями стали председатель

Прямой диалог известных личностей региона с молодежью. Это новый проект. Во Владимире его организовал Студенческий совет Владимирской области. Первыми гостями стали председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв и трёхкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов. Диалог, как нетрудно догадаться, был о спорте. В качестве локации – ледовый дворец “Владимир”. К слову, в нём хранится клюшка знаменитого Александра