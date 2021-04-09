Вчера около 21.15 на 83 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики» произошло ДТП с погибшим и пострадавшими.

08.04.2021 около 21.15 на 83 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики» в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим и пострадавшими.По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ», 1996 г.р., следуя в сторону Кольчугино, совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Дэо Матиз» под управлением девушки 1997 г.р., после чего наезд на «ВАЗ» совершили автомобили «Рено» и «Лада».В результате ДТП погиб пассажир «ВАЗ», мужчина 1999 г.р., на амбулаторное лечение направлены водители «ВАЗ» и «Матиз», а также пассажир «Матиз», мужчина 1991 г.р.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.