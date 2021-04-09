Президент России Владимир Путин 12 апреля прибудет в город Энгельс Саратовской области. Глава государства побывает на месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Президент России Владимир Путин 12 апреля прибудет в город Энгельс Саратовской области. Глава государства побывает на месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина.О планах президента рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания. Он полетит в Энгельс и посетит место приземления Гагарина", – цитирует его РИА Новости.По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина на месте приземления Юрия Гагарина создали Парк покорителей космоса. Такое предложение председатель ГД выдвинул во время одного из визитов в Саратовскую область – свой избирательный округ.История региона тесно связана с развитием космонавтики, напомнил спикер. Предложение Володина поддержал президент и сами жители Саратовской области.Посещение парка будет бесплатным, заверил его директор Дмитрий Кубанкин. Одной из первых в нем побывала Рита Нурсканова. 60 лет лет назад она стала свидетельницей приземления первого космонавта планеты.О своих впечатлениях женщина помнит до сих пор. По словам Нурскановой, увидев "оранжевое чудовище с огромный головой" они с бабушкой не на шутку перепугались.Но когда услышали русскую речь, помогли космонавту снять шлем. Гагарин улыбался. "Бояться было нечего. Было понятно, что добрый, мягкий человек", – рассказала Нурсканова.Кроме парка-музея, по инициативе Володина в Саратове построили международный аэропорт, названный именем Гагарина. Также заложена аллея героев-космонавтов.