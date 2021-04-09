В Петушинском районе работал нелегальный швейный цех. Его накрыли правоохранители в конце января. В цеху трудились мигранты из Вьетнама. Как установил суд, после задержания нелегалов,

В Петушинском районе работал нелегальный швейный цех. Его накрыли правоохранители в конце января. В цеху трудились мигранты из Вьетнама. Как установил суд, после задержания нелегалов, 50-летняя швея попыталась избежать административного наказания и предложила полицейскому 50 тысяч рублей. Оперуполномоченный отказался от взятки, а швею-нелегалку из Вьетнама задержали. Свою вину в покушении на дачу взятки женщина признала