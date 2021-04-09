Благотворительный сервис на портале mos.ru заработал в октябре 2020 года. За это время москвичи сделали уже 12,5 тысячи пожертвований на общую сумму более 3,3 миллиона рублей, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Благотворительный сервис на портале mos.ru заработал в октябре 2020 года. За это время москвичи сделали уже 12,5 тысячи пожертвований на общую сумму более 3,3 миллиона рублей, сообщил в своем личном мэр столицы Сергей Собянин.С помощью каждый зарегистрированный на портале москвич может в несколько кликов помочь тяжелобольным детям, многодетным семьям, бездомным животным. Перевести средства на добрые дела можно при оплате коммунальных услуг, указав соответствующий пункт в платеже. Помогать стало проще.Добрый сервис mos.ru работает только с проверенными фондами, находящимися в Реестре благотворительных организаций Москвы. Чтобы попасть туда, нужно пройти серьезную техническую и юридическую проверку.Организации публикуют результаты работы на сайте "Душевная Москва". На почту сделавшего пожертвования москвича каждые три месяца будут приходить отчеты о проектах, на которые он направил средства. При этом с каждой благотворительной организацией можно связаться напрямую.В разделе "Мои платежи" на портале mos.ru можно выбрать, кому помочь: детям с тяжелыми заболеваниями, семьям в сложной ситуации, пожилым людям, талантливым музыкантам, людям с ограниченными возможностями, бездомным животным.Направить пожертвование можно в 34 благотворительных фонда. Денежный перевод зачисляется напрямую в организацию. Комиссий нет: фонды получают полную сумму перевода."Меньше чем за полгода москвичи сделали через mos.ru 12,5 тысяч пожертвований на общую сумму более 3,3 млн рублей", – рассказал Сергей Собянин.Градоначальник напомнил, что москвичи и раньше активно участвовали в благотворительности. Летом 2020 года жители столицы с помощью программы "Миллион призов" перевели на помощь нуждающимся почти 42 миллиона рублей. А с декабря москвичи могут направить на благотворительные цели баллы из магазина поощрений портала "Активный гражданин". За несколько месяцев сделано переводов на более чем 9,5 миллиона рублей.В своем блоге Сергей Собянин рассказал несколько историй о том, как москвичи помогают делать добрые дела. Так, благодаря пожертвованиям жителей столицы благотворительный фонд "Гольфстрим" организовал занятия с психологом для детей с особенностями развития.С помощью неравнодушных жителей столицы фонд "Мелодия жизни" оплатил речевой процессор 8-летнему Илье Б. из Курганской области. А фонд "Ника" продолжает строить центр для бездомных животных в Солнечногорском районе Подмосковья.