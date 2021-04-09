Используя специальные световые и звуковые сигналы, сотрудники полиции успели доставить роженицу в ближайшую столичную больницу...

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции в самый час пик роженица была доставлена в столичную больницу, где на свет появился здоровый малыш.В дневное время в районе Таганской площади к служебному автомобилю врио начальника 4 отдела полиции УВД на Московском метрополитене подполковнику полиции Антону Трушину подбежал взволнованный водитель такси. Мужчина сообщил, что в салоне его автомобиля находится беременная женщина, у которой начались схватки, но из-за заторов на дороге в час пик он не успевает довезти ее до роддома.Понимая, что любое промедление может создать угрозу для здоровья мамы и будущего малыша, Антон Трушин и полицейский водитель старший сержант полиции Максим Еремеев аккуратно пересадили женщину на заднее сидение служебного автомобиля. Используя специальные световые и звуковые сигналы, они успели доставить роженицу в ближайшую столичную больницу, где спустя некоторое время на свет появилась здоровая девочка.Врачи медицинского учреждения искренне поблагодарили сотрудников полиции Московского метрополитена за профессиональную и очень своевременно оказанную помощь.В день выписки сотрудники полиции столичного метрополитена приехали в родильный дом, чтобы встретить и поздравить молодую маму с рождением малышки, которую назвали Сидрой и справиться о ее здоровье. Сейчас женщина и новорожденная девочка чувствуют себя прекрасно. Полицейские подарили маме цветы и подарки - предметы первой необходимости для ребенка.Врачи медицинского учреждения и молодая мама искренне поблагодарили сотрудников полиции Московского метрополитена за профессиональную, своевременно оказанную помощь, теплоту и поддержку в такой важной жизненной ситуации.Пресс-служба УВД на ММ(495)628-31-18