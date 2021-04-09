Звонивший представился внуком и сообщил, что попал в неприятную ситуацию и ему срочно нужны 60 тысяч рублей...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УМВД России по Калужской области при силовой поддержке СОБР ФСВНГ России по Калужской области задержали двоих подозреваемых в хищении денежных средств путем мошенничества у пенсионеров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию обратился 83-летний житель столицы. Он рассказал, что в районе полуночи ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился внуком и сообщил, что попал в неприятную ситуацию и ему срочно нужны 60 тысяч рублей. Взволнованный пенсионер пытался выяснить, что случилось, однако звонивший обещал объяснить все позже и попросил передать денежные средства через водителя, который сейчас подъедет к дому. Пожилой мужчина вышел на улицу, передал деньги прибывшему водителю. Постояв на улице какое-то время в ожидании родственника, который обещал подойти после передачи денег, он понял, что его обманули, и позвонил в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий в г. Обнинске Калужской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 36 и 42 лет. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.При проведении следственных действий по адресам проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации: мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, имеющие доказательственное значения для следствия.Следствием ОМВД России по району Теплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность задержанных еще к 13 аналогичным противоправным деяниям, общая сумма дохода от которых составила около 700 тысяч рублей.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов деятельности фигурантов.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56