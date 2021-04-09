Разработанный в 2017 году проект так и не запустили.

Депутат областного Заксобрания Алексей Говырин и депутат Госдумы, летчик-космонавт Максим Сураев в ходе рабочей встречи посетили место гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина в Киржачском районе.Мемориал в деревне Новосёлово остро нуждается в реконструкции. Разработанный в 2017 году проект так и не запустили. После смерти его куратора, космонавта Алексея Леонова, мемориалом никто особо не интересовался. И он продолжает разрушаться. Масштаб предстоящих работ обширен. Их стоимость - более 300 миллионов рублей. Муниципальными силами вопрос реконструкции, а затем и содержания комплекса не решить, заявляет Илья Букалов, глава администрации Киржачского района. Депутаты Алексей Говырин и Максим Сураев возложили цветы к стеле мемориального комплекса. А затем обсудили варианты реконструкции мемориала.Алексей Говырин, депутат ЗС Владимирской области (фракция «Единая Россия»): «Сегодня все усилия, которые здесь осуществляются, они происходят благодаря Киржачскому району и благодаря Фонду имени Гагарина. Мы с Максимом Викторовичем сегодня обсуждали те возможные шаги совместные, чтобы передать этот комплекс на федеральный баланс».Максим Сураев, депутат Государственной Думы РФ, летчик-космонавт: «Идея хорошая. Это место будет центром притяжения. Потому что будет и туристический поток, и может быть подумать, чтобы включить это место и переговорить с Ростуризмом, чтобы это место было включено в туристические маршруты. Люди потянутся. Но эту историю нужно довести до логического конца. Нужны финансы, нужны средства».По мнению депутатов, помочь в решении этой проблемы должен совместный запрос с предложением передать мемориальный комплекс на федеральный баланс. Он будет направлен в Министерство культуры. Владимирская область тесно связана с покорением космоса. В Вязниках родился летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Валерий Кубасов. В Коврове уже более 60 лет успешно работает одно из лучших предприятий космической сферы России — КБ «Арматура», а в историко-мемориальном музее города хранится логарифмическая линейка, с помощью которой ковровский учёный Игорь Яцунский рассчитал траекторию космического корабля «Восток», на котором совершил свой первый полет Юрий Гагарин.Алексей Говырин, депутат ЗС Владимирской области (фракция «Единая Россия»): «Сегодня трудно понять, как без помощи компьютеров можно сделать такие сложные расчеты. А в то время это было сделано при помощи такой логарифмической линейки. На самом деле сегодня Ковров продолжает вносить свой неоценимый вклад в покорение космоса. В КБ «Арматура» разрабатывают и изготавливают системы наземной инфраструктуры ракетно- космических комплексов”.И в год 60-летия первого полета человека в космос есть надежда, что проект реконструкции Новоселовского мемориала памяти Гагарина будет доведен до завершения.Татьяна Воронцова