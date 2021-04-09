Отбывшая наказание в американской тюрьме россиянка Мира Тэрада в ближайшее время вернется на родину.

Отбывшая наказание в американской тюрьме россиянка Мира Тэрада в ближайшее время вернется на родину.Тэрада была задержана по обвинению в отмывании денег и распространение наркотиков в Финляндии после запроса США. Впоследствии россиянку выдали Штатам, где суд приговорил ее к 2,5 годам тюремного заключения.Девушка заявляла о непричастности к инкриминируемым ей преступлениям: по словам Миры, в преступной деятельности на самом деле был замешан ее супруг — американец Алет Тэрада, которому удалось избежать наказания.По данным источника , тот факт, что Алет избежал тюрьмы, неслучаен — у мужчины имеются связи с влиятельными чиновниками и спецслужбами США. Доказательства его взаимоотношений с властными структурами будут обнародованы в ближайшее время.Между тем срок заключения Миры Тэрады истек еще 29 января, однако девушка до сих пор не вернулась домой: все это время ее удерживают в депортационном центре — иными словами, в очередной тюрьме. Причина задержки кроется в бюрократических проволочках с американской стороны, которые, по мнению экспертов, власти Штатов могли инициировать намеренно.