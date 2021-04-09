В течение трех дней — 9, 10 и 11 апреля - на различных площадках фестиваля можно будет ознакомиться с выставкой фотографий и картин...

Сегодня в 11 часов в Центре культуры и искусства на Соборной площади откроется уникальный не только для нашего города, но и для всей России второй арт-фестиваль «МУЖЕСТВО. Мужское творчество». Мастера-мужчины представят изделия ручной работы высочайшего качества и в различных техниках, а музыкальный концерт не оставит равнодушными никого из посетителей. Говорит организатор фестиваля, дизайнер, мастер по изготовлению украшений и кукол Евгения Гурина.- Преодолев этот год, выжив, так сказать, и творчески, и по здоровью, и по всему, мы снова встречаемся на втором фестивале. Фестиваль будет идти три дня. Три дня — это для того, чтобы привлечь, честно скажу, средства массовой информации, то есть чтобы был один рабочий денек у нас также. И программа! В этом году программа насыщеннее, и чтобы не задавить, не скомкать это все, мы решили, что можем себе позволить три дня. 9, 10, и 11 апреля в Центре культуры и искусства на Соборной площади с одиннадцати до шести часов вечера фестиваль мужского творчества — второй владимирский фестиваль будет.В течение трех дней — 9, 10 и 11 апреля - на различных площадках фестиваля можно будет ознакомиться с выставкой фотографий и картин, посмотреть на научные обоснования творческих явлений, удивиться силе духа мастеров с ограниченными возможностями, приобрести подарки , поучаствовать в мастер-классах, творческих конкурсах, принять участие в экскурсиях в Музей боевой славы Центра культуры и искусства.Ольга Романова