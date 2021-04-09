Затопление дорожного полотна произошло из-за подъёма уровня воды в реке Кубрь.

Во Владимирской области в зону , кроме, попала ещё и проезжая часть, ведущая в деревню Мостищево Александровского района. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала начальник пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.Затопление дорожного полотна произошло из-за подъёма уровня воды в реке Кубрь.«Два участка дороги освободились от воды: у Волосово в Собинском районе и в Суздале на улице Пушкарской», - уточнили в ведомстве.В результате подъёма уровня воды в Нерли, ожидается перелив автодороги в деревне Лучки Юрьев-Польского района. По прогнозу, движение всех видов транспорта нарушено не будет. При этом прогнозируется подтопление двух приусадебных участков в деревне Раменье, шести в посёлке Боголюбово и шести садов в СНТ Старица.Наводнение Клязьмы продолжается, что грозит подтоплением четырёх приусадебных участков в Вязниках на улицах Пушкарской и Рабочей. В связи с дальнейшим ростом уровня воды в реке Мележа прогнозируется подтопление 25 приусадебных участков в Киржачском районе.На контроле – в Вязниках, состояние подтопленных мостов и в Юрино.