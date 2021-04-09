Длинные очереди во владимирском офисе “Единого расчетного кассового центра”. Почему люди стоят часами на улице, чтобы решить свои проблемы. От двери и на парковку. Каждый день с начала

Длинные очереди во владимирском офисе “Единого расчетного кассового центра”. Почему люди стоят часами на улице, чтобы решить свои проблемы. От двери и на парковку. Каждый день с начала апреля жители Владимира выстраиваются у офиса “ЕРКЦ”. Стоят по два часа, чтобы попасть в здание организации. В толпе – почти одни пенсионеры. Проблемы у них разные. Кому-то