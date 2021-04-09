Руководство соцсети TikTok выразило готовность своевременно удалять опасный контент по требованию законодательства. Об этом по итогам видеоконференции с представителями компании сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Руководство соцсети TikTok выразило готовность своевременно удалять опасный контент по требованию законодательства. Об этом по итогам видеоконференции с представителями компании сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Представители компании сообщили, что делают все возможное для своевременного выявления, модерации и удаления опасного контента, рассказал парламентарий. "Руководство TikTok предлагает нам на постоянной основе с ними взаимодействовать", – заявил Пискарев.Состоявшийся диалог депутат назвал конструктивным. Он отметил, что руководству TikTok предложена помощь в разъяснении российского законодательства.В компании полагают, что промедление с удалением опасного контента произошло не по их вине, ведь объемы информации огромны, рассказал Пискарев. По словам законодателя, депутаты разработали для соцсетей методические рекомендации с изложением законов, которые необходимо соблюдать.Вопросы к TikTok возникли после размещения в соцсети видеороликов с призывом к несовершеннолетним участвовать в противоправных митингах и оказывать сопротивление сотрудникам полиции, а также суицидального контента. Эти материалы долгое время были в открытом доступе, напомнил Пискарев.Также законодатели планируют провести встречу с руководством IT-гиганта Google. "Имеются у нас основания, чтобы провести аналогичный диалог и потребовать соблюдения законов", – сообщил Пискарев.По его словам, компания согласилась на встречу. К обсуждению планируется пригласить центральный офис Google, уточнил депутат.