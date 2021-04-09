Прокуратурой Киржачского района проведена проверка в деятельности ООО «Экспресс», в ходе которой выявлены нарушения требований трудового законодательства и положений по охране труда.

Прокуратурой Киржачского района проведена проверка в деятельности ООО «Экспресс», в ходе которой выявлены нарушения требований трудового законодательства и положений по охране труда.Основным видом деятельности общества являются перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении. В соответствии с Трудовым кодексом РФ предусмотрена выплата заработной платы два раза в месяц. Однако фактически она выплачивалась один раз в месяц, компенсация за ее задержку не начислялась и не выплачивалась, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Также установлено, что один водитель автобуса фактически был допущен к работе без обязательного психиатрического освидетельствования, без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра, документы, подтверждающие его направление на медосмотр и освидетельствование на момент проверки не предоставлены.В этой связи в отношении генерального директора и юридического лица возбуждены производства по делам об административных правонарушениях - это неполная выплата зарплаты и нарушение государственных нормативных требований к охране труда. По результатам их рассмотрения виновные лица оштрафованы в размере 20 тыс. рублей, им также вынесены предупреждения.Кроме того, обществу внесено представление, которое находится на рассмотрении.Фото