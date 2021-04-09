В сомоне Алтай аймака Говь-Алтай на юго-западе Монголии двое солдат-срочников открыли огонь по своим сослуживцам, убили начальника караула и сбежали, передает сайт . Произошедшее уже стало ..

В сомоне Алтай аймака Говь-Алтай на юго-западе Монголии двое солдат-срочников открыли огонь по своим сослуживцам, убили начальника караула и сбежали, передает сайт . Произошедшее уже стало предметом расследования. О местонахождении вооруженных беглецов пока ничего не известно.