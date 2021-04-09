Летом текущего года в московском районе Перово Восточного административного округа передадут под заселение дом, построенный по программе реновации. Новое жилье получат более 160 семей.

Летом текущего года в московском районе Перово Восточного административного округа передадут под заселение дом, построенный по программе реновации. Новое жилье получат более 160 семей.Ориентировочно переезд начнется в третьем квартале текущего года. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.Под нужды программы реновации в Перове подобрано 15 стартовых площадок. Там можно построить 200 тысяч квадратных метров жилья, уточнил руководитель ведомства.По его словам, в районе Перово проектируется девять домов для переселенцев, еще пять строятся. Один дом, расположенный на Зеленом проспекте, уже заселяется."На первом этапе программы до 2024 года новое жилье получат около пяти тысяч человек», — сказал Левкин.В Перове снесут 196 ветхих домов общей площадью 705 тысяч квадратных метров. Всего по программе реновации на востоке Москвы новые квартиры получат более 200 тысяч человек.Ранее сообщалось, что в районе Котловка для нужд программы дом на 378 квартир. Часть жилья оборудуют для маломобильных. Придомовую территорию благоустроят.Программа реновации ветхого жилого фонда стартовала в Москве в 2017 году. В нее входят 5 175 домов. Переселение началось в феврале 2018 года.Сейчас строятся 273 дома, подобрано 489 стартовых площадок. Под заселение передано 77 домов. С начала программы новые квартиры с полной отделкой класса комфорт получили 34 тысячи москвичей.Помимо жилья, в районах реновации строятся социальные учреждения – детсады, школы, поликлиники. Квартиры переселенцам предоставляются в том же районе.