Лайки, репосты, комментарии... Что обсуждали интернет-пользователи региона на этой неделе?

Лайки, репосты, комментарии... Что обсуждали интернет-пользователи региона на этой неделе?Наш эфир продолжит традиционный сетевой обзор. Слово- Марии Платанюк.Столица российского бездорожья, дверь в аренду, первые подснежники, и минутка доброты.Яркое сетевое- в одном обзоре. Прямо сейчас.Начнём с необычного фото от Михаила Мойсеянчика. Общественные контролёры в шоке от владимирской весны. А это ещё одна деталь- как же красиво вымыло асфальтную крошку!"Дорожную тему" дружно продолжают паблики региона. Вот, к пример, АлексАвтоЛайф. Размывает улицу Сноповскую в Александрове. А это- сакраментальное. Сколько можно щебёнку по дорогам раскидывать? Когда уже будет нормальный ямочный ремонт, а не вот это? Далее- ремонт ям в Карабанове. "На дворе вроде- 21-ый век, а мы всё красным кирпичиком ямы латаем". Здесь же автомобилисты просят отремонтировать ямы на Школьном проезде и в Вокзальном переулке. "Пока дождь не поглотил".Дороги, а вернее, их отсутствие - проблема номер 1 и в Коврове. Жители города воинской славы выложили в сеть ролик "Ковров - город без дорог". Почти 65 тысяч просмотров. Люди говорят: наболело.А далее - улица Космонавтов. Там же- в Коврове. Люди пишут: "Водоканал?". Это долго будет продолжаться? Где нам ходить? Летать не умеем. Здесь же- "находка" от местных коммунальщиков. Лайфхак. Поликлиника на Циолковского, 35. Подъём, по словам пользователей, модернизировали... Дверью. Похожая появляется и в другом районе. Пользователи ироничны: "ее чиновники по благоустройству в аренду сдают, что ли"? И здесь же- дорожно- озёрное. Тротуары Коврова. Плыть или не плыть - вот в чём вопрос.А это еще крик о помощи, видимо, от родителей учеников школы №5. Рамы сгнили. Скоро стёкла будут вываливаться.Вопрос к администрации. Когда замените окна? Ведь речь идёт о безопасности.Почти 30 тысяч просмотров в Ковровском Подслушано набрал ролик о ковровских пожарных. Спасибо Вам, герои. Смотрим вместе.Тему дорог развивает владимирский паблик. Улица Центральная. Заплатка на заплатке. И резонное замечание- на ямочный ремонт уже исрасходовано столько, что хватило бы на целую улицу. И вновь больное- общественный транспорт. А вернее, безобразия, которое , по словам пользователей, там творится.Автобус № 27. Такие машины выпускают на линию.В ковровском сообществе- утки, которые уже прилетели на Андреевский пруд. А вот утка важно переходит дорогу."Природа Владимирской области" радует фотографиями банды скворцов в Судогодском районе и галки на весеннем снегу. А это кадры токующего тетерева, который забрался на дерево. Чтоб уж точно невесты заметили.Киржач онлайн предлагает делиться ассоциациями. На что похоже облако? И здесь же грязь и лужи. А для кого-то небо под ногами. Также паблик украсил ленту фотографией первых подснежников. Вот теперь точно, ВЕСНА.Подслушано Судогда делится новыми кадрами из путешествия по одноимённой малой реке. И делитяс новой серией судогодского "Ералаша" от студии"Стоп-кадр". "Это я тебе честно говорю".А в финале- минутка доброты из АлексАвтоЛайф. Пожилая женщина не могла перейти дорогу из -за огромной лужи. А мужчина из коммунальной службы перенёс её на спине.Вот она, сила добра. Которая иногда- в одном, но хорошем поступке. Или в добром слове. Самое интересное из онлайна обсудим офлайн. Ровно через неделю. До встречи.