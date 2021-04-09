Часть похищенного была изъята и возвращена владельцу.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 19 и 22-летнего жителей Гусь-Хрустального района. Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий на территории Гусь-Хрустального района после поступившего в полицию сообщения о пропаже имущества из автомобиля. Заявитель сообщил о хищении акустической колонки, бензопилы и автомобильных колес на общую сумму 8 000 рублей.В ходе следствия установлено, что обвиняемые увидели автомобиль во дворе одного из жилых домов и решили похитить находившееся в нем имущество. Согласно распределенным ролям, один из злоумышленников наблюдал за окружающей обстановкой, а второй в это время доставал из багажника имущество.Часть похищенного была изъята и возвращена владельцу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.