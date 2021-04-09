На трассе Александров-Кольчугино в массовом ДТП трое человек пострадали, один погиб. Авария произошла вечером 8 апреля. По предварительной информации полиции, автомобиль ВАЗ вылетел на

На трассе Александров-Кольчугино в массовом ДТП трое человек пострадали, один погиб. Авария произошла вечером 8 апреля. По предварительной информации полиции, автомобиль ВАЗ вылетел на встречку, где столкнулся с Матизом. После этого в них въехали еще две машин – Лада и Рено. Судя по фото с места происшествия, автомобили получили серьезные повреждения. В аварии погиб 22-летний