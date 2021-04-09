В реке Рпень существенно поднялся уровень воды.

Сотрудники МЧС держат на контроле обстановку, сложившуюся в результате подтопления проезда в Сущёво в Суздальском районе. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Напомним, что 8 апреля спасателям поступил сигнал о переливе дороги, который возник из-за подъёма уровня воды в реке Рпень.На место выехали местные власти, а также сотрудники МЧС.Из-за наводнения одна из улиц оказалась отрезана. На ней прописаны 10 человек, среди которых двое детей.На сегодняшний день организована переправа, которая будет работать с 7 до 9 утра и с 18 до 20 вечера.