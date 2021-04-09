На эти цели решено выделить 207,2 млн рублей.

В Суздальском районе возле школы имени С.Н. Белкина №17, расположенной в селе Сновицы появится пристройка на 240 мест. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Владимира Сипягина, который проинспектировал учреждение.Осмотрев учебные классы и спортивный зал, пищеблок и медицинский кабинет глава региона сообщил директору школы Галине Власовой, что для перехода на одну смену решено выделить 207,2 млн рублей и возвести ещё один корпус.«После возведения пристройки будет проведён капитальный ремонт главного здания», - уточнили в пресс-службе губернатора.Кроме этого, глава региона поздравил ученика 11 класса Сновицкой школы Ивана Уткина и его педагога Ларису Шкатову с победой на Всероссийской олимпиаде по истории.Добавим, что Владимир Владимирович также обратил внимание на питание детей в школах. Для повышения качества и безопасности еды 13 апреля в Белом доме состоится совещание с представителями городов и районов Владимирской области.