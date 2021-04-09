Весеннее половодье атакует всё новые территории.

Весеннее половодье атакует всё новые территории. Очередной жертвой паводка стала деревня Сущево Суздальского района. Неожиданно для жителей, река Рпень затопила единственный выезд с улицы Средний Остров.Накануне уровень воды здесь поднялся на метр выше нормы. Отрезанными от большой земли оказались 10 домов, жители выбирались с затопленной территории на лодке, предоставленной администрацией района. Сегодня утром вода ушла, но как заявляют в региональном управлении МЧС, это только самое начало паводка и жителям деревни стоит готовится к следующей атаке стихии.