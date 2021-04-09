Случайный знакомый воспользовался оставленным без присмотра телефоном потерпевшего и перевел на свою карту 20 000 рублей.

В марте текущего года в ОМВД России по Юрье-Польскому району обратился 29-летний житель одного из местных сел, сообщивший о пропаже с его банковского счета 20 000 рублей. При опросе потерпевший пояснил, что накануне отдыхал в компании, в которой, в том числе были незнакомые люди.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили круг лиц, которые могли совершить хищение, а затем – личность злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что воспользовался моментом, когда потерпевший оставил телефон без присмотра, взял гаджет и перевел на свою банковскую карту 20 000 рублей.Деньги злоумышленник впоследствии потратил на свои нужды.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.