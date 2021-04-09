Количество школ в Москве растет. Например, недавно было построение здание общеобразовательного учреждения в Южном Бутове.

Количество школ в Москве растет. Например, недавно было построение здание общеобразовательного учреждения в Южном Бутове.В Москве продолжают активно строиться образовательные учреждения. В настоящий момент нехватки школ и детских садов нет, однако столица работает на опережение. Учебные заведения появляются во всех районах города, чтобы дети не тратили много времени на дорогу.Так, в Южном Бутове возвели здание для блока начальных классов. Там могут обучаться до 300 детей. При необходимости здание может трансформироваться в детский сад. По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, предусмотрена комбинированная форма – школа на 200 учеников и детский сад на 100 воспитанников.Общая площадь трехэтажного здания составляет почти 5,7 тысячи квадратных метров. Там располагаются учебные классы с рекреациями и санузлами. Они могут стать групповыми комнатами. По четыре помещения находится на каждом этаже. Столовая может стать музыкальным залом, если это будет необходимо.Школа находится по адресу: улица Брусилова, дом 29, корпус 1а. Всего в Южном Бутове два здания-трансформа. Такое же сооружение ранее появились на улице Адмирала Лазарева. Еще одна школа, которая может стать детским садом, есть в районе Куркино – на Воротынской улице.За последние 10 лет в Москве было построено 418 зданий образовательных учреждений. В ближайшие несколько лет в столице планируется возвести еще около 100 детских садов и школ.Стоит отметить, что в Южном Бутове было благоустроено 304 двора, открыт сквер Защитников московского неба, проведен ремонт в 176 домах и 6511 подъездах. Помимо этого, были заменены и отремонтированы 273 лифта, построено пять детских садов и две школы, два физкультурно-оздоровительных комплекса, отремонтированы и созданы 50 детских площадок.Ранее "Дни.ру" (ТиНАО). Там возведут шесть детских садов на 1495 мест и восемь школ на 8670 мест. Эти объекты планируется построить в 2022 году. В районе уже открыли 19 общеобразовательных и 54 дошкольных учреждения.