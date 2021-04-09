50-летняя гражданка иностранного государства признана судом виновной в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

50-летняя гражданка иностранного государства признана судом виновной в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.Следствием и судом установлено, что 29 января 2021 года сотрудники ОМВД России по Петушинскому району в ходе проведенных мероприятий выявили швейный цех, в котором незаконно осуществляли трудовую деятельность иностранцы.Напомним, что для недопущения составления протокола о совершении административного правонарушения взяткой в размере 50 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался, а обвиняемая задержана на месте преступления.Вину в инкриминируемом деянии она признала полностью, в содеянном раскаялась. С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.