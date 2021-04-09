С 8 апреля Викторию Кулыгину освободили от должности руководителя департамента предпринимательства. В Белом доме сообщают, что служебный контракт с ней расторгнут по соглашению сторон.

С 8 апреля Викторию Кулыгину освободили от должности руководителя департамента предпринимательства. В Белом доме сообщают, что служебный контракт с ней расторгнут по соглашению сторон. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет первый зам. директора департамента предпринимательства Галина Мардаш. Свой пост Виктория Кулыгина занимала с октября 2020 года.