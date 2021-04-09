На эти цели выделено 136 млн рублей.

Губернатор Владимирской области распорядился приобрести для нужд регионального здравоохранения 20 машин скорой помощи и 50 легковых автомобилей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе Белого дома.На эти цели выделено 136 млн рублей.Легковые автомобили предназначены для амбулаторно-поликлинического звена медучреждений. Они будут использоваться участковыми врачами для выезда к пациентам на дом. В том числе на них будут выезжать к заболевшим ковидом для доставки лекарств и забора проб для исследований.Автопарк скорой помощи обновят реанимобили класса «В».«По пять единиц получат владимирская больница №5 и муромская больница №3, по 3 – ОДКБ, владимирские больницы №2, №4 и №6, ковровские больницы №1 и №2, центральная больница и больница Гусь-Хрустального, по 2 – Собинская райбольница, владимирская детская поликлиника №1, владимирские поликлиники №1 и №2 и больница Радужного. По 1 – Александровская районная детская больница, детские больницы Мурома, Гусь-Хрустального, муромские больницы №1 и №2 и владимирская больница №7», - добавили в обладминистрации.Для экстренных служб новые авто распределят следующим образом: семь получит владимирская станция скорой помощи, по 2 – ССМП Коврова и Мурома, а также отделение СМП Александровской райбольницы, по 1 – скорая помощь Гусь-Хрустального, СМП Радужного, Кольчугинской, Меленковской, Селивановской, Судогодской и Суздальской райбольниц.Поставка транспорта намечена на 3 квартал 2021 года.