Заключено контрактов на поставку медикаментов на сумму свыше 883 млн рублей.

В 2021 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами во Владимирской области выделено 968 млн рублей. По информации Белого дома, на 9 апреля уже закуплено препаратов на сумму свыше 561 млн рублей или на 58%.Заключено контрактов на поставку медикаментов на сумму свыше 883 млн рублей.Как сообщила директор Центра закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Ольга Лобанова, в настоящее время в процессе торгов находится 29 лотов.