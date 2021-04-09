В Октябрьском районном суде проходит судебное слушание по вопросу избрания меры пресечения.

В Октябрьском районном суде Владимира проходит слушание по вопросу избрания меры пресечения экс-заместителю губернатора Владимирской области Ренату Чагаеву.Как наши коллеги из «Владимирских ведомостей», накануне в рамках возбуждённого против него уголовного дела силовики задержали бывшего заместителя Светланы Орловой в Москве.По какой статье хотят арестовать бывшего чиновника - не сообщается.На посту вице-губернатора он проработал с 20 сентября 2016 до 6 ноября 2018 года. Ранее госслужащий возглавлял департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг.