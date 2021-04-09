Пилотный проект реализуется по просьбе горожан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Октябрьском районе.

Во Владимире на остановке общественного транспорта «Всполье», по чётной стороне улицы Горького, установили и протестировали первый в городе модуль звукового дублирования. С его помощью слабовидящие и незрячие пассажиры, ожидающие автобус или троллейбус, могут узнать время подъезда необходимого маршрута.Как сообщили в горадминистрации, пилотный проект реализуется по просьбе горожан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Октябрьском районе.Оборудование закуплено у одного из ведущих производителей электронных светодиодных табло в России и СНГ. Терминал системы оснащён антивандальным корпусом. При нажатии на кнопку воспроизводится голосовое сообщение всей информации о маршрутах городского транспорта, которая отражена на электронном табло.Работы проведены за счёт компании «Russ Outdoor», которая обслуживает во Владимире значительную часть остановочных павильонов.