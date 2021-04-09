Особенно критическая ситуация сложилась в микрорайоне Доброе. В начале рабочего дня поставить автомобиль здесь нереально.

Жители Владимира жалуются на острую нехватку паковочных мест около городских больниц. А самая тяжелая ситуация в микрорайоне Доброе.Ближе к обеду в больничном городке можно найти парковочное место. Но оно будет под запрещающим знаком или на тротуаре. Многие ставят автомобили на газоне, около забора детской больницы. Правда назвать это газоном сложно - в итоге грязный автомобиль и иногда штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Таксисты по утрам сюда тоже стараются не приезжать. Выбираться долго,- говорят водители.Артур Петров, водитель такси: «У нас изначально в советские времена не так планировалась. Думали, что машин столько не будет. Поэтому дороги не рассчитаны на такое количество транспорта. Освободить вот эти не окультуренные места и сделать здесь паковочные места. Это будет грамотно, но этим надо заниматься».Для жителей соседнего частного сектора - это тоже большая проблема. Иногда машины ставят прямо возле домов и если произойдет ДТП, скорая здесь уже не проедет. Люди солидарны с водителями. Парковку около ОДКБ делать нужно.Наталья Малая, жительница города: «Где сейчас грязь, можно организовать паковочные места. Мы разговаривали с главой Фрунзенского района - Маркиным, он сказал, что согласен с этим. Но не знаю, помнит ли он об этом. Главный врач детской больницы тоже в курсе, но она сказала, что это не их территория. Она согласна, что такая проблема есть».И практически у каждого лечебного учреждения города такие же проблемы. Привезти ребенка на прием - целое приключение. Мест на маленькой парковке нет, а въезд на территорию закрыт. Светлана Киренкова говорит, что такая ситуация не только заставляет тратить время и нервы, но и может быть опасна для посетителей.Светлана Киренкова, жительница города: «Сложности в том, что негде припарковаться, причем не только возле этой поликлиники детской, но и у всех филиалах, в том числе, даже платные клиники. Проблема есть конечно с парковкой, серьёзная. Зачем-то делают шлагбаумы, заборы, ограждения вокруг поликлиник, то есть не приехать, ничего».В мэрии заявляют, что сделать парковку можно, но для этого в администрацию города должно поступить официальное обращение. Ни одно лечебное учреждение с подобным вопросом пока не обращалось.Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира: «В случае если департамент здравоохранения обратится в администрацию города, с просьбой организовать какую-то парковку на муниципальных участках земли, у лечебного учреждения. Не на территории. В этом случае мы будем рассматривать. Пока таких обращений нет».Главврач ОДКБ и руководители соседней частной клиники комментировать ситуацию с парковкой отказались. И пока единственный вариант - это коллективное обращение граждан в администрацию города. Тогда, возможно, проблему наконец начнут решать.Константин Миронов, Илья Хлудов"Вести-Владимир"