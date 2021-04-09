На очереди - ремонт бассейна в гимназии №35.

В школе №48 после ремонта открылся бассейн. Планируется, что в обновлённом помещении будут заниматься ещё и воспитанники детского сада № 101, а также ученики школы №47. Для жителей микрорайона Лесной будут организованы группы здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.В здании учреждения установлена современная система очистки воды, позволяющая проводить обеззараживание без применения хлорсодержащих препаратов. Смонтированы системы приточной и вытяжной вентиляции воздуха. Модернизирована система освещения, установлены светодиодные энергосберегающие светильники нового поколения.На очереди - ремонт бассейна в гимназии №35.