Записаться на прививку зарубежным гостям довольно просто.

Иностранные студенты ВлГУ начали прививаться от коронавирусной инфекции. О сложностях создания интернационального иммунитета - Александр Сыпченко.Студентка из Вьетнама Тхи Минь живет и учится во Владимире уже три года. Девушка хорошо говорит по-русски и мечтает освоить специальность "гостиничный бизнес". По ее словам, этому не сможет помешать даже пандемия. Привиться от COVID-19 ей посоветовали соотечественники, которые учатся в Москве и уже прошли эту процедуруТхи Минь Нгует, студентка 3 курса ВлГУ: «Я думаю, это полезно для здоровья, поэтому да, сейчас я уже второй раз делала прививку, все отлично. Температуры нет».По словам начальника управления международной деятельности ВлГУ, Любови Наумовой, сейчас в вузе учатся 650 иностранных студентов из 50 стран мира. Записаться на прививку зарубежным гостям довольно просто.Любовь Наумова, начальник управления международной деятельности ВлГУ: «Мы формируем списки, передаем в студенческую поликлинику и ребят буквально в течение 2-3 дней приглашают на прививку, встречают и все это проходит очень гладко, организованно и достаточно просто».По данным департамента здравоохранения, всего во Владимирской области на текущий момент первый этап вакцинации прошли шестьдесят тысяч человек, сорок три тысячи сделали повторный укол. Записаться на прививку может любой желающий в поликлинике по месту жительства, либо через сайт Госуслуги.Александр Сыпченко, Семен Карпов«Вести-Владимир»