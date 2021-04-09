На указанный срок на частных, придомовых, территориях ТСЖ, СНТ и ГСК запрещено: разводить костры; жечь мусор; поджигать сухую траву и прочую растительность; торфяные смеси; бросать горящие окурки и спички.
Во Владимире с 12 апреля по 11 октября введут пожароопасный период. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Меры связаны с обеспечением защиты населения и территории города от ЧС, связанных с пожарами
На указанный срок на частных, придомовых, территориях ТСЖ, СНТ и ГСК запрещено: разводить костры; жечь мусор; поджигать сухую траву и прочую растительность; торфяные смеси; бросать горящие окурки и спички.
За нарушение правил предусмотрены штрафы.