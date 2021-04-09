Владимирская область принимает участие в программе с 2017 года. За этот период санаторно-курортное лечение прошли 92 жителя региона.

В 2021 году планируется организовать санаторно-курортное лечение 25 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны из Владимирской области.Администрация Владимирской области обязуется организовать их доставку к домам отдыха. Продолжительность курса лечения составляет 21 день. Путёвки выделяются бесплатно.Владимирская область принимает участие в программе с 2017 года. За этот период санаторно-курортное лечение прошли 92 жителя региона.В разные годы отдых ветеранов был организован на базе санаториев: «Карачарово», на живописном берегу Волги в 75 километрах от Твери»; «Решма», в 20 километрах от Кинешмы в Ивановской области, «Сосновый бор» в Минской области республики Беларусь.