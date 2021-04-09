В ходе профилактического рейда на Содышке был замечен один рыбак, которого проинформировали о действии ограничений.

На водохранилище Содышка 8 апреля сотрудники МЧС и мэрии Владимира провели патрулирование территории с целью выявления нарушителей, которые несмотря на запрет выходят на таящий лёд. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства.Специалисты проинформировали рыбаков о запрете выхода и выезда на ледяную толщу. Он введён с 1 апреля.На водоёмах Владимирской области образовываются промоины и затоны. Толщина слоёв льда составляет от 50 до 80 сантиметров, но имеет слоистую рыхлую структуру. Он опасен вне зависимости от толщины.Напомним, что нарушение запрета влечёт административные штрафы.В ходе профилактического рейда на Содышке был замечен один рыбак, которого проинформировали о действии ограничений.Протоколов об административных правонарушениях не составлялось.