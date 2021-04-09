В ходе профилактического рейда на Содышке был замечен один рыбак, которого проинформировали о действии ограничений.
На водохранилище Содышка 8 апреля сотрудники МЧС и мэрии Владимира провели патрулирование территории с целью выявления нарушителей, которые несмотря на запрет выходят на таящий лёд. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства.
Специалисты проинформировали рыбаков о запрете выхода и выезда на ледяную толщу. Он введён с 1 апреля.
На водоёмах Владимирской области образовываются промоины и затоны. Толщина слоёв льда составляет от 50 до 80 сантиметров, но имеет слоистую рыхлую структуру. Он опасен вне зависимости от толщины.
Напомним, что нарушение запрета влечёт административные штрафы.
В ходе профилактического рейда на Содышке был замечен один рыбак, которого проинформировали о действии ограничений.
Протоколов об административных правонарушениях не составлялось.