Для её получения достаточно будет предъявить паспорт.

С 1 мая по 30 сентября во Владимирской области для жителей старшего поколения вводится скидка на поездки в электричках. Мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет в выходные и праздничные дни станут платить на 40% меньше. Об этом сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.Бонус будет действовать на перегонах «Владимир – Галицкая», «Муром-Ковров», «Муром-Вековка» и «Муром- Городская». Билет со скидкой можно приобретать в обе стороны. Услуга предоставляется вне зависимости от места жительства пассажира. Для её получения достаточно будет предъявить паспорт.