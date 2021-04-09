На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 случая в г. Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Муромском, 6 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Радужном, 2 сл. в Ковровском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 605 случая заболеванияю6999 сл. в г. Владимире, 3767 сл. в Гусь-Хрустальном, 3385 сл. о. Муром, 2185 сл. в Ковровском, 1908 сл. в Александровском, 1762 сл. в Петушинском, 1320 сл. в Юрьев-Польском, 1234 сл. в Вязниковском, 1301 сл. в Кольчугинском, 1146 сл. в Суздальском, 988 сл. в Собинском, 865 сл. в Киржачском, 843 сл. в Меленковском, 711 сл. в Гороховецком, 674 сл. в Камешковском, 663 сл. в Селивановском, 466 сл. в Судогодском, 388 сл. в г. Радужном