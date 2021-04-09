Переданные предметы позволят больше узнать о том, как и в каких условиях проводилось изучение Сунгиря.

Внук Отто Бадера, руководителя сунгирских раскопок и исследователя всемирно известной стоянки первобытного человека, передал во Владимиро-Суздальский музей заповедник десятки документов и большое количество фотографий, слайдов и негативов из архива деда.Подаренные предметы позволят больше узнать о том, как и в каких условиях проводилось изучение Сунгиря. В коллекции собраны материалы, зафиксировавшие «сунгирский» фольклор.Генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова отметила, что с передачей архивов в музее начнётся новый этап работы. Будут продолжены исследования, которые, возможно, приведут к новым открытиям.«Результаты этой работы впоследствии могут повлиять на содержание экспозиции о Сунгире, которая обязательно появится в музее. Своеобразной репетицией станет готовящаяся выставка», - добавила она.