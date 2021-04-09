ВТБ Лизинг предлагает грузовик Mitsubishi Fuso Canter на особых условиях – с выгодой 450 000 рублей. До 30 июня вместе со скидкой на машину в размере 250 000 рублей клиентам доступны дополнительные ..

ВТБ Лизинг предлагает грузовик Mitsubishi Fuso Canter на особых условиях – с выгодой 450 000 рублей. До 30 июня вместе со скидкой на машину в размере 250 000 рублей клиентам доступны дополнительные преимущества, которые позволят сэкономить еще 200 000 рублей в период пользования автомобилем.Так, Mitsubishi Fuso Canter стоимостью 3 206 000 руб. можно приобрести в лизинг за 2 812 714 руб. При авансе 35% и сроке лизинга 3 года ежемесячный платеж составит 62 700 рублей. В рамках специального предложения дополнительно к скидке на грузовик в размере 250 000 рублей клиентам будут доступны бесплатно три технических осмотра, что позволит снизить затраты на обслуживание в первые годы эксплуатации. Также покупатели получат дополнительный топливный бак из нержавеющей стали на 160 литров, тахограф Continental и чехлы на сиденья для максимально комфортного пользования автомобилем в период лизинга.Среди ключевых характеристик Mitsubishi Fuso Canter отмечается функциональность, надежность и экономичность во время эксплуатации машины. Автомобиль полной массой 8500 кг рассчитан на перевозку груза общей массой до 6000 кг. Машина станет надежным помощником для компаний и предпринимателей, занятых в сфере производства и продаж товаров народного потребления, а также доставки грузов внутри крупных городов и в пригороды.Предложение распространяется на автомобили 2020-2021 гг. выпуска.